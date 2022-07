Jos van Wezel won jaar lang gratis roken met Tourtoto: 'Ik had liever een bromfiets’

Zuiver geluk, noemt Jos van Wezel het, dat hij de eerste prijs pakte in de Tourtoto van Het Nieuwsblad van het Zuiden, de voorloper van deze krant. Maar zuiver geluk was het niet helemaal. Want hij had alle artikelen van de Ronde van Frankrijk van een jaar eerder uitgeknipt en bewaard. En met die informatie waagde hij de gok in de Toto van 1954, waarbij Van Wezel de winnaar van de ronde én het aantal uren, minuten en seconden moest raden.