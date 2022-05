Kaaistoep gaat voor een dagje open: ‘Dit is het rijkste gebied van Nederland, hier leven 9500 soorten planten en dieren’

Zondag was er op verschillende plekken feest in Stadsbos013 waarbij vooral het kennismaken met de natuur in het gebied centraal stond. Zo was ook natuurgebied De Kaaistoep op deze dag geopend voor publiek.

De Kaaistoep ligt ingeklemd tussen de Gilzerbaan en de A58 en is al 25 jaar de onderzoeksplek van een aantal wetenschappers. En met succes, weet Wim Klein van de Tilburgse afdeling van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. ,,Dit is het rijkste gebied van Nederland. Er leven hier zo’n 9500 verschillende plant-, dier en insectensoorten.”

Zondagmiddag neemt hij een groepje mee op zoek naar insecten. Ze krijgen een korte uitleg hoe het vlindernet (‘met een schepnet vang je vissen, geen insecten’) te gebruiken. Dat valt nog niet mee, ervaart Karen Hoogendoorn uit Tilburg. ,,Het is lastig, maar ik heb al een rupsendoder gevangen.” Niet dat ze dat zelf wist, maar Klein en zijn medegids Theo Peeters kennen elke insectensoort. Voor Hoogendoorn is het niet alleen een kennismaking met insecten, maar ook met het gebied. ,,Ik wandel hier vaak, maar dan mag je het gebied niet in. Vandaag wel, dus die kans hebben we gegrepen. Het valt me op dat het zo groot is.”

Ondertussen is Wim Ruis uit Tilburg druk bezig met zijn net. ,,De kunst is snel toeslaan en dan dichtklappen. Je hebt maar één kans.” Zijn interesse ligt meer bij amfibieën en vogels, maar de kennismaking met insecten bevalt goed. ,,Het is een onbekende wereld voor me. Ik wist niet dat hier zo veel soorten leven. En de gidsen weten van elk diertje wel iets te vertellen.”

Wim en Alisa op ten Berg uit Tilburg zijn min of meer toevallig bij de excursie uitgekomen. ,,We hebben vanochtend al een vroege vogelwandeling gedaan en zagen op het kaartje dat hier ook een informatiepunt was. We kwamen kijken en konden met de excursie mee.” Voor hen is het een kennismaking met een onbekend gebied. ,,Het Reeshofbos kennen we wel, maar verder zijn we helemaal niet bekend met het Stadsbos013. Dus vandaag is het een leuke kennismaking.”

Vleermuizenwandeling

’s Avonds is er in het gebied een vleermuizenwandeling. Gewapend met geluidsapparatuur om het anders voor mensen niet hoorbare geluid van de vleermuis op te vangen, trekt de groep de natuur in. Een vleermuis roept zo’n tien à vijftienkeer per seconde, legt de gids uit. Marjanke Jager uit Tilburg heeft van de gids één apparaatje mogen lenen. Met de nodige bliepjes en piepjes worden de dieren hoorbaar: ,,Je ziet ze wel vliegen, maar hun geluid heb ik nog nooit gehoord. Dit is toch wel bijzonder hoor.”

Ook de heer en mevrouw Schormans uit Tilburg lopen mee. Mevrouw weet nu waarom straatlantaarns in hun wijk De Blaak soms rood licht hebben: ,,Dat licht wordt door dieren niet gezien”, vertelt Mischa Cillessen. ,,Daardoor kunnen ze ook daar veilig vliegen.” Vol bewondering staart mevrouw naar de lucht, op zoek naar de vleermuizen. ,,Dit is toch veel beter dan voor de buis hangen op zondagavond? En dat in praktisch onze achtertuin!”

Gebied samen ontwikkelen Rob Vereijken is een van de twee expeditieleiders van Stadsbos013. ,,Er was geen samenhang tussen Tilburgse natuurgebieden zoals Reeshofbos, Wandelbos en Oude Warande. Om die samenhang te bewerkstelligen is rond 2016 het Stadsbos013 ‘opgericht’ als stadsregionaal park.” De gemeente laat de regie over aan de grondeigenaren en werkgroepen om samen het gebied te ontwikkelen. ,,Tilburgers moeten zelf met ideeën komen. Die toetsen we aan voorwaarden. Zo kwam een groep fietsers met de wens voor de inmiddels aangelegde mountainbikeroute.” Inmiddels zijn er zo’n 180 initiatieven ingediend. Soms is de grens in zicht, maar er is toch ontwikkeling mogelijk: ,,Zolang we de kernwaarden van het gebied maar in acht nemen.”

