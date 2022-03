Kaatsheuvelse coke-dealer krijgt jaar celstraf

BREDA\KAATSHEUVEL – De 32-jarige drugsdealer Robbie van den H. uit Kaatsheuvel heeft van de rechtbank in Breda een jaar cel gekregen, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Hij heeft een jaar lang gehandeld in cocaïne.

De man begon daarmee om zijn eigen verslaving te bekostigen. Hij kocht in voor dertig euro per gram, maar kon doorverkopen voor een kleine veertig euro per gram. Zelf zei hij dat hij vooral aan zijn eigen vrienden verkocht, totdat hij op 17 september vorig jaar door de politie in de kraag werd gevat.

Woeste vrouw

De opgelegde straf betekent dat de man terug de gevangenis in moet. Hij heeft drie maanden gezeten en zal dus nog zeven maanden terug moeten. Wel heeft hij zijn lesje nu wel geleerd, bleek twee weken geleden. Zijn vrouw is woest, zacht gezegd. Zo erg dat zij hem tegenwoordig verplicht om regelmatig op een staafje te plassen om te testen of hij geen cocaïne meer gebruikt. En anders gaat ze bij hem weg.

Tegen de man was anderhalf jaar cel geëist, waarvan zes maanden voorwaardelijk. De rechtbank vond een jaar voldoende. Maar voor alleen nog een taakstraf was het misdrijf te zwaar. ,,Het dealen van cocaïne is een ernstig strafbaar feit waarvoor, mede gelet op de lange periode dat de verdachte heeft gedeald, alleen gevangenisstraf passend is.’’