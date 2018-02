Karin (21) kon voetganger A58 niet ontwijken: 'We zijn in shock'

Burgemeester Breda verbaasd over 'wiet-ont­hef­fing' Tilburg: 'Ik dacht dat regulering voorop stond'

6:03 TILBURG - Burgemeester Paul Depla van Breda is verbaasd over het besluit van buurgemeente Tilburg om komend half jaar weer buitenlanders toe te staan in de lokale coffeeshops. Volgens hem druist dat ook in tegen de afspraken die gemaakt zijn in aanloop naar de experimenten met gereguleerde wietteelt.