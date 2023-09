Kees van Kempen is er niet meer, maar ook na zijn overlijden verschijnt er nog ‘gewoon’ een boek van zijn hand

Stoere Kerels | ‘Willem II is voor schut gezet door NAC, niemand ontkomt aan de kritische pijlen’

In de podcast ‘Stoere Kerels’ bespreken BD-clubwatchers Dolf van Aert en Max van der Put wekelijks het wel en wee van Willem II. In aflevering 5 van seizoen 3 gaat het uitgebreid over de gestaakte thuiswedstrijd van de Tricolores tegen grote rivaal NAC bij een stand van 0-3.