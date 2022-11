Kerstbomenverkoop in de Reeshof begint al vóór Sinterklaas: ‘Wij willen een grote geurige’

Ouderen willen meer woningen voor ouderen op plek Leye Oisterwijk: ‘Jeugd kan ook aan rand centrum wonen’

OISTERWIJK - Het voorstel van de gemeenteraad in Oisterwijk om 77 woningen sociale huur- en sociale koopwoningen in het Beekdal Park te laten bouwen, valt niet bij iedereen in goede aarde. Dat bleek donderdagavond tijdens een raadsplein.

26 november