Kersverse vader Giovanni Vogelaar met zege terug bij Tilburg Trappers: ‘Echt het allermooiste dat er is’

Meer bewoners in de Tilburgse binnenstad, maar waar doen die hun dagelijkse boodschap­pen? ‘Er is weinig meer over’

TILBURG – Terwijl je met de Kruidvatten en gsm-winkels wordt doodgegooid, is het aantal vierkante meters supermarktoppervlak in de Tilburgse binnenstad flink afgenomen. Een luxeprobleem? ,,Voor mijn dementerende moeder was een bezoek aan de Plus een stukje autonomie.”

13:08