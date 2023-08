Kessels Museum maakt stappen in eerste jaar op nieuwe locatie: ‘Hier zijn we onderdeel van de stad’

met video Motorrij­der rijdt bij toerrit dwars door muurtje van voortuin in Kaatsheu­vel, ook barsten in huis

KAATSHEUVEL - Een motorrijder is donderdagmiddag hard tegen een huis in Kaatsheuvel aangebotst. De man reed dwars door het afscheidingsmuurtje van een voortuin heen. Achterop de motor zat een vrouw, die lichtgewond raakte. Ook de motorrijder hield lichte verwondingen aan het ongeval over.