Kids Love Sneakers was vertrouwd gezicht Tilburg, nu failliet

Boeken­markt bij De Fliereflui­ter in Hilvaren­beek

HILVARENBEEK - Bij De Flierefluiter in Hilvarenbeek staan zondag 3 september kramen met tweedehands boeken, platen, cd's en dvd's. Van 11.00 tot 17.00 uur wil de Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 via een boekenmarkt de clubkas spekken. De toegang is gratis.