Klaar voor Koningsdag? Deze zes oranje tradities houden al jaren stand: ‘Altijd een sfeervolle start van de dag’

GemeenteBe­lan­gen ontvangt 12 klachten over Loon op Zand: ‘Inwoners klagen het liefst anoniem, dat is lastig’

LOON OP ZAND - Twaalf partijen met klachten over het vergunningenbeleid van de gemeente Loon op Zand meldden zich bij GemeenteBelangen (GB). De partij vreest echter dat het aantal klachten in werkelijkheid veel groter is.