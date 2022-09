Kovacs uitbundig op Better Get Hit

Een eigen Tilburgs jazzfestival. Dat was een lang gekoesterde wens van de verschillende podia in de stad. Afgelopen weekend vond de tweede editie van Better Get Hit plaats.

„Van veel acts had ik nog nooit gehoord, terwijl ik toch een jazzliefhebber ben”, zegt Annemieke van der Lende. Ze is met een vriendin naar Tilburg afgereisd vanuit Zaandam. „Ik had een prijsvraag gewonnen van jazzzender Sublime. Je moest de stem van Steffen Morrison herkennen. Ik heb meteen het antwoord gestuurd, en kreeg twee kaartjes. Ik ben speciaal voor zijn optreden gekomen. Hij geeft een fantastische show weg. Wat ik mooi vind, is hoe breed het aanbod hier is. We gaan natuurlijk naar headliners Kovacs en Jungle by Night. The Giant Everywhere was heel verrassend.”

The Giant Everywhere is een van de groepen in een onderdeel waarin gesproken woord gecombineerd wordt met live muziek. In de Jacques de Leeuwzaal van Theaters Tilburg leest Wil Boesten verhalen uit zijn gelijknamige bundel. Pianist Alexander van Popta, gitarist Reinier Baas en de Oisterwijkse trompettist Teus Nobel improviseren rond zijn voordracht. Soms blijven ze kalm op de achtergrond, omlijsten zijn woorden met welluidende klanken. Maar in het afsluitende nummer, genoemd naar de band en het betreffende verhaal, gaat de muziek dansen.

Binnendruppelen veroorzaakt onrust

Lastig is dat tijdens het optreden publiek komt binnendruppelen, en mensen het zaaltje verlaten. Het veroorzaakt onrust. Ook andere concerten in het festival hebben daarmee te kampen, zoals dat van Rymden, het trio rond de Noorse pianist Bugge Wesseltoft, en zelfs tijdens het optreden van Kovacs komen bezoekers binnen en vertrekken ze weer.

De Eindhovense zangeres verzorgt een concert zoals je dat van haar mag verwachten, is aanzienlijk uitbundiger dan in haar begindagen. Ze heeft duidelijk plezier in het optreden, is in haar element. Ze laat zich aan het slot van een nummer plat op het podium vallen en kondigt het volgende nummer aan vanuit die positie. Het Scandinavische trio Rymden wijkt af van de sferische klanken die de jazz uit die regionen vaak kenmerkt. Ze weten van aanpakken, met een drummer die het tempo hoog houdt, terwijl Wesseltoft zijn keyboard laat wringen en trillen, en warme klanken uit de vleugel laat opstijgen.

‘Jazz is eigenlijk niet mijn stijl’

Kim van der Graaf is op uitnodiging van vriendin Leonie de Groot naar het festival gekomen. Van der Graaf: „Jazz is eigenlijk niet mijn stijl, maar de sfeer hier is geweldig. En Kovacs mag van mij de tune van de nieuwe James Bond zingen.” De Groot is kritisch. „De bands bestaan vooral uit mannen. Er zouden meer vrouwen op het podium moeten staan, en dan niet alleen als vocalist.”

Quote Er zouden meer vrouwen op het podium moeten staan Leonie de Groot, Bezoeker Better Get Hit