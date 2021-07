Kreeg werkloze pianoleraar betaald in natura of runde hij een illegaal bordeel?

Duo steelt drank en etenswaar bij Tilburgs restaurant, verdachten opgepakt

27 juli TILBURG - Een man (26) en een vrouw (26) die in de nacht van zaterdag op zondag mogelijk hadden ingebroken in een Tilburgs restaurant, zijn maandag opgepakt. De man heeft geen vast woon- of verblijfplaats, de vrouw is woonachtig in Tilburg. Volgens de politie konden ze worden opgespoord aan de hand van camerabeelden.