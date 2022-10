Krelis Swaans deelt in feestvreugde rondom de Hasseltse kapel: ‘Maria was onze buurvrouw’

Tilburgs corona­fonds wordt ook ingezet voor energiear­moe­de, college toont sociaal gezicht

TILBURG - Het Tilburgse herstelfonds dat oorspronkelijk vanwege de coronacrisis in het leven werd geroepen, kan nu ook worden aangewend om de energiearmoede in de stad tegen te gaan. ,,We laten niemand in de kou staan”, aldus wethouder Yusuf Celik.

