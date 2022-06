Kunstfestival Illustrada maakt zich op voor tweede editie: dit keer met markt en kinderspeurtocht

met video Wat vindt Oisterwijk van de lange middelvin­ger op De Lind? ‘Een geweldig statement’

OISTERWIJK - Spraakmakend, zo noemt Art in Oisterwijk de huidige expositie op De Lind. Dat geldt met name voor het werk van David Cerny, met een overdadig lange middelvinger gericht op het oosten, waar op last van een president een verwoestende oorlog gaande is.

