Kunstkanaal 4 moet cultuur op de kaart zetten in de B-buurt

Een operazangeres op een brug, een circusartiest op het pleintje en een zangeres die in het water lijkt te staan. Niet iedereen heeft er interesse in: kijkend vanuit de deuropening of hangend uit het raam de boel gadeslaan lijkt voor sommigen voldoende. ,,Maar dat geeft niks”, zegt Marjolein Zijp van Theatercollectief EELT. Zij brengen deze middag kunst en cultuur naar de mensen, waarbij ‘laagdrempelig’ het sleutelwoord is.

Volgens Zijp kan juist deze buurt kunst en cultuur goed gebruiken ,,Het is een oude wijk met veel sociale woningbouw. Wij denken dat mensen hier moeilijker in aanraking komen met verschillende kunstvormen. Een podium, educatie en kunst in de wijk moeten meer cultuur brengen. En via ons theatercollectief brengen we het in de haarvaten van de wijk.”

Verdeeld over zes groepen wandelen zo’n tweehonderd mensen mee, ook van buiten de wijk zoals de heer en mevrouw Sweegers. Ze komen vanuit Loven. ,,Het sprak ons aan: een wandeling door een wijk die we niet kennen en onderweg genieten van verschillende optredens”, zegt mevrouw. Volgens meneer is dit de uitgelezen manier om verschillende kunstvormen te introduceren. ,,Wat mij betreft gaat er minder geld naar de schouwburg en meer naar dit soort initiatieven.”

Cultuur ‘brengen’

Bij het optreden van La Piratesse komt Koen van Heist even kijken. ,,Ik woon verderop en hoorde haar zingen.” Volgens hem is het goed dat cultuur ‘gebracht’ wordt. ,,Anders moet je er de deur voor uit en dan wordt het een probleem”, zo meent hij. ,,Dit is een mooie manier om mensen kennis te laten maken met diverse kunstvormen.”

Dat vinden moeder Peggy en dochter Milena ook. Ze wonen nu vijf jaar in de wijk en kennen het vooroordeel dat het geen beste wijk zou zijn. ,,Maar hoezo zouden we hier niks om cultuur geven? Ik denk dat ook dat een vooroordeel is.” Beiden genieten in ieder geval van de optredens. ,,Die operazangeres, Nienke Nasserian, kan zo mooi zingen. Dat raakte me echt” zegt moeder.

Evelien Pigmans wandelt ook mee. Ze woont al 42 jaar in de buurt. ,,Ik denk dat het voor veel mensen een eerste kennismaking is met cultuur. En laagdrempelig, want het is bij wijze van spreken voor je deur.” En, zo valt haar op, kinderen uit de buurt sluiten spontaan aan. ,,Dat is mooi, want nu maken ze kennis met iets waar ze normaal niet zo snel mee in contact zouden komen. En zo wordt er vanmiddag bij hen misschien een zaadje geplant.”