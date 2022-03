Lachgasgebruiker (22) aangehouden na ‘wilde achtervolging’ in Tilburg

Stoflaag eraf, Tilburgse carnavals­wa­gens mogen na drie jaar van stal: ‘Dit wordt geen flutop­tocht­je’

TILBURG - Gesopt en gezeemd staan ze in de bouwhal te glanzen: de carnavalswagens die zondag tijdens de optocht de lentezon in de Tilburgse binnenstad tegemoet rijden. Daarmee komt er een eind aan een frustrerende tijd, drie keer werd D’n Opstoet afgelast. ,,Dit jaar waren we wéér in mineur, maar opeens moesten we gas geven.”

26 maart