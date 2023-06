Lekker weer in Tilburg vandaag

Jacq Palinckx is de nieuwe stadscompo­nist van Tilburg: ‘Ik wil elke maand zichtbaar zijn in de stad’

TILBURG - Gitarist, componist en beeldend kunstenaar Jacq Palinckx is de nieuwe stadscomponist van Tilburg. Zaterdag is zijn eerste werk in die functie te horen in de Hasseltse Kapel, als onderdeel van de Dag van de Componist.