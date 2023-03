Leuk volgens local Giel: 'Hier hebben ze superveel speciaalbier op de tap'

indebuurt.nlDe beste tips, die komen van locals. Wie in een stad woont en leeft kent vaak de allerbeste plekken. Deze week is de beurt aan Giel Peeters. Dit zijn de lievelingsplekken van Giel!

Over Giel

Giel Peeters werkt als office manager bij Ontdekstation013. Hij is als student in Tilburg komen wonen. “Dat beviel me zo goed dat ik nu samenwoon met mijn partner aan de Piushaven.”

Diggers

“Diggers is een grotendeels tweedehandsplatenzaak. Het personeel verzorgt de platen goed, maakt ze schoon en doet ze in een speciale hoes. Ik snuffel er rond en ga dan iedere bak langs. Er hangt een leuke sfeer omdat er altijd platen worden gedraaid en je er zelf muziek kan luisteren.”

Burgemeester Jansen

“Hier hebben ze superveel speciaalbier op de tap, dat is extralekker. Er hangt een warme sfeer en het is binnen en buiten gezellig. Iedereen zit op houten kerkbanken, dat maakt het huiselijk en niet chique.”

Spoorpark

“In de zomer kan je hier goed vertoeven. Picknicken met een drankje erbij of gewoon een eindje wandelen. Ik ga daar ook naar evenementen zoals Spoorpark Live. Als het lekker weer is, ga ik die kant op.”

Ontdekstation013

“Als ik jong was geweest, had ik het wel geweten. Het is een leuke plek en er is veel te doen rondom techniek. Voor volwassen zijn er ook workshops, maar dat is meer voor bijvoorbeeld teamuitjes.”

Trappistenklooster

“Ik ga traditiegetrouw ieder jaar op mijn verjaardag naar het proeflokaal van La Trappe. Daar drink ik met vrienden ‘Trapje op’, dan begin je bij de lichtste La Trappe en ga je door naar de sterkste. Het personeel is superleuk, het is een jong team. De locatie is leuk, het ligt afgelegen dus je hebt nergens last van.”

