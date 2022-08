Lichaam van man gevonden in buitengebied Oirschot

Na drie jaar komt er weer leven in leeg horecapand Goirle: Kostelijk gaat dit najaar open

GOIRLE - Er wordt na drie jaar leegstand weer gewerkt in het pand waar voorheen Het Eiland zat in Goirle. In de herfst moet in de Kerkstraat een nieuw cafetaria en eetcafé openen: Kostelijk eten en drinken, vertelt uitbater Willem van Riel.

8 augustus