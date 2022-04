Licht op groen voor opvang 150 asielzoekers voormalige verslavingskliniek in Oirschot

Volgens Roadbur­ners ligt het ‘fucking beste festival van de wereld’ in Tilburg: ‘Fijne stad, chille mensen’

TILBURG - De zwaarste metalen én sympathiekste festivalbezoekers zijn terug in Tilburg. Vanuit de hele wereld strijkt het Roadburn-legioen in het stadshart neer, honderden sliepen er vannacht al in tentjes in het Spoorpark. Het toonzettende festival heeft per dag circa 4.500 bezoekers, ruwweg 75 procent komt uit het buitenland. Van Denver en Lyon tot London.

