Liever geen worstenbroodje bij de natuurbegraafplaats Esbeek, zelf geplukte bloemen zeer welkom

‘Zo'n script krijg je in Hollywood nog niet verzonnen’, verweert Yvon K. (62) zich in moordzaak super­marktei­ge­naar

HALSTEREN/TILBURG - ,,Dit scenario is te zot voor woorden. Zo’n script krijgen ze in Hollywood nog niet verzonnen”. Yvon K. (62), die ervan wordt beschuldigd supermarktondernemer Chris Grinwis in Halsteren te hebben omgebracht met een euthanasiemiddel, klinkt fel en strijdlustig.

23 juni