Lintjesregen daalt neer op 38 inwoners van de gemeente Tilburg

TILBURG - Bij de lintjesregen in de gemeente Tilburg hebben dit jaar 38 inwoners een Koninklijke Onderscheiding gehad. Het gaat om 30 mensen uit Tilburg, 5 uit Udenhout en 3 uit Berkel-Enschot. Het gaat om 25 mannen en 13 vrouwen. De oudste is 93 jaar, de jongste 46. Acht mensen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Paul van Boekel (67), Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Paul van Boekel bekleedde de afgelopen decennia vele vrijwillige bestuurlijke en toezichthoudende functies bekleed waarin hij zijn financiële kennis en expertise kan inzetten. Hij speelde een belangrijke rol in het financieel begeleiden van het fusieproces van de Philharmonie Zuid-Nederland en was betrokken bij Factorium Cultuurmakers, Stichting het Zuidelijk Toneel en het Brabants Orkest. Zes jaar lang was hij bestuursvoorzitter van Stichting Resto van Harte met onder andere vestigingen in Tilburg en hij zet zijn deskundigheid in voor TIAS NIMBAS, de business school van de Tilburg University. Daarnaast zet hij zich in voor humanitaire projecten in het buitenland.

Kiek Boelaars (66), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In 1988 opende Kiek Boelaars een laagdrempelige sportschool voor vrouwen, Kwidam. Dat was in die tijd een unicum in Nederland. Voor vrouwen met een migratie-achtergrond bood Kwidam een veilige plek voor sport en ontmoeting. Voor vrouwen met een smalle beurs, zorgde zij voor gratis abonnementen. Dankzij haar initiatief konden veel vrouwen zich verder ontplooien. Door de trainingen zelfverdediging werden veel vrouwen fysiek en mentaal weerbaarder. In 2021 ontving Boelaars de Emancipatieprijs van de gemeente Tilburg. Vanuit haar sportschool heeft zij zich ook intensief ingezet voor de Stedenband Tilburg-Matagalpa. Inmiddels is Boelaars met pensioen en is de sportschool gesloten.

Gerrit Brouwers (84), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit Brouwers is 20 jaar actief voor seniorenvereniging KBO Brabant, afdeling Theresia, Loven en Besterd. Als penningmeester houdt hij de complete administratie van de vereniging bij. Hij woonde ook de vergaderingen bij van de KBO Kring Tilburg, de Clustervergaderingen en het Penningmeesteroverleg van alle Tilburgse KBO-verenigingen. Daarnaast was hij actief bij de organisatie van de bingo, hielp hij mee bij de wekelijkse biljartcompetities en bezorgde hij maandelijks het verenigingsblad bij de leden thuis.



Hennie van Brunschot (80), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Joop van Brunschot-Donders (81), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Het echtpaar Van Brunschot verricht bijna 25 jaar gezamenlijk vrijwilligersactiviteiten in buurtcentrum Loven-Besterd, later in Buurtcentrum Het Spoor. Hennie en Joop organiseerden wekelijks een bingo voor ouderen en deden de inkoop van de prijzen. Van de opbrengst van de bingo organiseerden zij uitstapjes in de omgeving. Vanwege corona zijn zij hier in 2020 mee gestopt. Het echtpaar is ook ruim 21 jaar actief bij de Vereniging van Eigenaren van appartementencomplex Aqua Azzura waar zij de kerstviering en nieuwjaarsreceptie organiseren. Hennie van Brunschot is daarnaast klusjesman in het complex en gezamenlijk zijn zij betrokken bij de begeleiding van groter onderhoud aan het complex.

Harrie Buster (93), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Harrie Buster heeft na zijn pensionering als medewerker van de Technische Dienst van de Bijsterstede zijn baan omgezet in vrijwilligerswerk. Hij had in het verzorgingshuis een eigen werkplaats waar hij bouwde aan tal van projecten ten behoeve van de bewoners en medewerkers van het huis. Zo maakte hij hulpmiddelen voor spelletjes voor bewoners, een flipperkast, een schoonheidssalon, een bruin café en zelfs een complete ouderwetse keuken voor de extra beleving van de bewoners. Ook maakte hij alle carnavalsattributen voor d’n Opstoet. In 2021 stopte hij om gezondheidsredenen stoppen met het vrijwilligerswerk.

Alex Hendrickx (65), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds begin jaren negentig is Alex Hendrickx als vrijwilliger actief. In 1991 was hij betrokken bij het opstarten van de Emmaus parochie in Tilburg-West. Hij trok vrijwilligers aan, richtte een nieuw koor op en coördineerde jarenlang de Kleuterkerk. In 2000 werd hij door de bisschop benoemd als coördinator vrijwilligers. Sinds 2011 is Hendrickx als vrijwilliger actief bij Parochie de Goede Herder, sinds 2020 als vrijwilligerscoördinator. Ook is hij als vrijwilliger actief in verzorgingshuizen De Bijsterstede en Den Herdgang die vallen onder zorgorganisatie De Wever, waar hij betaald werkzaam voor is. Als vrijwilliger onderhoudt hij de kapel van De Bijsterstede en hij is coördinator van de activiteiten. Daarnaast is hij sinds 2001 voorzitter van de Stichting Vrienden van de Bijsterstede.

Bert Coomans (76), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bert Coomans is sinds 1990 vrijwilliger bij Windsurfclub Beekse Bergen, waar hij 20 jaar lang bestuurslid was en de ledenadministratie verzorgde. Nieuwe leden werden door hem persoonlijk welkom geheten op de club en wegwijs gemaakt. Sinds 2010 houdt Coomans zich dagelijks bezig met klusjes zoals de bardiensten, de toiletten en douches schoonhouden en zorgen voor onderhoud van de boot. Hij is door de jaren heen hét gezicht en aanspreekpunt van de vereniging geworden.

Annie van Engelen-van der Steen (81), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1979 is Annie van Engelen als instructeur betrokken bij EHBO-vereniging Petrus Donders en heeft zij duizenden mensen opgeleid. Al meer dan 37 jaar maakt zij deel uit van het vaste hulpverlenersteam van de vereniging, wat betekent dat zij als hulpverlener actief is op tal van evenementen zoals beurzen, sportwedstrijden en de kermis. Zij levert ook een bijdrage aan de lessen van de IMC Weekendschool om jongeren kennis te laten maken met EHBO. Ook is zij examinator voor het Oranje Kruis. Sinds 1995 is zij lid van het bestuur van Petrus Donders waarin zij veel aandacht geeft aan de sociale kant van het verenigingsleven. Daarnaast is zij de schakel tussen het bestuur en de andere instructeurs.

Marina Haumahu-Quaars (58), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ruim 20 jaar is Marina Haumahu vrijwilliger bij turnvereniging Kunst en Kracht. Aanvankelijk deed zij de PR en Communicatie voor lokale en landelijke pers. Later werd zij voorzitter van de Werkgroep Turnen Dames en coördinator van de Werkgroep Wedstrijd Sport. Ook nam zij zitting in het bestuur. Naast alle bestuurlijke activiteiten was zij ook in praktisch opzicht actief. Zo was zij vertrouwenspersoon voor turnsters en ouders, zorgde zij voor de catering rondom wedstrijden, was zij wedstrijdleider en speaker bij wedstrijden en ontwierp en naaide zij de turnpakjes voor de gehele selectie. Een aantal jaren geleden haalde zij, met behulp van vele andere vrijwilligers, het Nederlands Kampioenschap Turnen naar Tilburg. Begin dit jaar is zij gestopt met haar vrijwilligerswerk.

Mieke Henderson-Vermeulen (71), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mieke Henderson werd 40 jaar geleden secretaris van het gehandicaptenplatform Gilze Rijen. Een aantal jaren later werd zij actief voor Atletiekvereniging Spiridon. Vijftien jaar lang was zij voorzitter van de sponsorcommissie, trainer Nordic Walking en organiseerde zij tweemaal de Nederlandse kampioenschappen Cross. Van 2009 tot 2016 was zij vrijwilligerscoördinator bij zorginstelling ‘Vita Zorg en Welzijn’ in Rijen. Zij was ook mede-oprichter van een koor in het huis. Ook bij Hulpcentrale Rijen Molenschot stuurde zij een aantal jaren de vrijwilligers aan en was zij bestuurlijk actief. Vandaag de dag is zij actief als trainer Nordic Walking bij Atletiekvereniging Atilla en is zij secretaris bij de Warandeloop Tilburg. Op een heel ander vlak, de muziek, was zij een aantal jaren bestuurslid van het klassieke zangkoor Euterpe in Rijen, nu is zij secretaris en voorzitter van het ‘Mevrouwenkoor Sjow-en-so’, ook in Rijen.

Sjef de Wit (65), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sjef de Wit is 25 jaar lang als vrijwilliger actief bij de Stichting Wijkraad Goirle-Hasselt-Bouwmeesterbuurt. Zowel op bestuurlijk niveau als uitvoerend stak hij de handen uit de mouwen voor buurtbewoners. Zijn aandacht ging vooral uit naar mensen die weinig te besteden hadden, bijvoorbeeld door boodschappenpakketten te regelen en speelgoed of kleding voor kinderen. Hij organiseerde ook kinderkampen en hij was nauw betrokken bij de oprichting van Kindereiland aan het Stenenkamerpark. Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het Huis van de Wijk ‘het Kasteel West’, dat twee jaar geleden de deuren opende. Daarnaast was hij ook ambassadeur voor Verrijk je Wijk.

Huub Coenen (73), Berkel-Enschot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds de oprichting van de Bewoners Overleg Groep in 1980 is Huub Coenen hier lid van. Van 1990 tot 2018 vervulde hij de functie van secretaris. Hij was aanspreekpunt voor verschillende organisaties in Berkel-Enschot op het gebied van sociale veiligheid en leefbaarheid. In 2007 werd hij vrijwilliger bij de politie waar hij als coördinator actief was. Zijn werk bestond onder meer uit het lopen van preventieronden en het meewerken aan buurt- en passantenonderzoeken. Daarnaast zorgde hij voor het onderling contact tussen de vrijwilligers. Het buurtpreventieteam valt inmiddels onder de gemeente en nog steeds is hij er de drijvende kracht achter. Naast dit werk is hij sinds 2010 secretaris bij Senioren Biljartvereniging Concordia en neemt daar diverse organisatorische taken op zich.

Henri Gadella (75), Udenhout

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Van 1970 tot 2010 was Henri Gadella medeorganisator van het landelijk bekende volleybaltoernooi van VC Udenhout. Hij hield zich met veel zaken bezig, maar vooral het aantrekken van sponsoren. In 1977 was hij medeoprichter en tot op heden creatief brein en voorzitter van carnavalsvereniging ‘De Zwartwerkers’ die actief deelneemt als loopgroep tijdens het carnaval. Van 1997 tot begin dit jaar was hij bovendien bestuurlijk actief bij Villa Pardoes in Loon op Zand. Hij leverde een belangrijke bijdrage aan een bestuurlijke reorganisatie. Bovendien zijn er dankzij zijn grondige voorbereidingen en inzet inmiddels onder meer een buitenterras en mooie tuin gerealiseerd en kwam er een uitbreiding naar 12 vakantiewoningen.

Hanny Robben (64), Berkel-Enschot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Robben zet zich al jaren in voor de inwoners van Berkel-Enschot. Acht jaar lang was zij bestuurslid van de Dorpsraad en hield zich bezig met Zorg en Welzijn. Zij bracht het Loket Berkel-Enschot tot stand waar inwoners terecht kunnen met hulpvragen over dit onderwerp. Dankzij haar verbindende kracht is het Platform Welzijn ontstaan, een samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsorganisaties, verenigingen en vrijwilligersorganisaties. Hieruit vloeide onder meer het sociale ontmoetingsinitiatief voort dat Koffietijd heet. Kwetsbare en eenzame ouderen ontmoeten elkaar hier wekelijks. En ook hier is zij nauw bij de uitvoering betrokken. Sinds 1985 is Hanny Robben actief voor het carnaval in Berkel-Enschot, zij was één van de eerste tonpraoters van Knollevretersgat.

Wil Schapendonk (74), Udenhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wil Schapendonk is al ruim vijftig jaar actief als vrijwilliger in het voetbal en de paardensport. In 1971 begon hij, als 24-jarige, als coach van een recreatieteam veldvoetbal. In 1978 werd het veldvoetbal vervangen door zaalvoetbal en werd de club omgedoopt tot FC van Keulen. Tot op de dag van vandaag is de heer Schapendonk wekelijks aanwezig om de wedstrijd als coach te coördineren. Op bestuurlijk niveau is hij voorzitter, secretaris en penningmeester in één. In de paardensport is hij sinds 1996 actief als voorzitter van Pony Club Sint Lambertus. Hij speelde in 2006 een belangrijke rol in het fusieproces met de ruitervereniging. In 2012 werd hij voorzitter van de Stichting Sport- en Promotie-evenementen Udenhout. Meneer Schapendonk doet zijn langdurige en diverse vrijwilligerswerk ondanks het feit dat hij een visuele beperking heeft.

Jos Viveen (64), Udenhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jos Viveen startte zijn vrijwilligerscarrière in 1998 als bestuurslid en later voorzitter van Badmintonclub Udenhout. Vanaf 2006 tot vorig jaar was hij secretaris/penningmeester van Stichting Sport- en Promotie-evenementen Udenhout. Hij heeft zich in deze periode enorm ingespannen voor een nieuwe rijhal voor de paardensportvereniging. Hij was nauw betrokken bij het gehele proces tot en met de inrichting en nu de bezetting van de hal. Niet alleen de paardensport maakt er gebruik van, ook anderen. Zo wordt de dagbesteding voor cliënten van Prisma er gehouden en is er kindervakantiewerk. Naast al het vrijwilligerswerk in de sport, is de heer Viveen vrijwilliger bij ASVZ. Hij ondersteunt cliënten en maakt regelmatig uitstapjes met hen. Bovendien is de heer Viveen lid van de Raad van Advies van de Dorpsraad, waar hij de portefeuille sportzaken heeft.

Ties van Wagenberg (86), Udenhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 2003 zet de Ties van Wagenberg zich in voor de Petanque Vereniging Voor Ons Plezier in Udenhout. Tot 2012 was hij bestuurslid en maakte deel van de commissie die samen met andere sportverenigingen en de gemeente de herstructurering van Sportpark Zeshoeven heeft voorbereid. Daarnaast bekommert hij zich sinds 2003 om het onderhoud van de 24 wedstrijdbanen. Hier is hij wekelijks mee bezig en op dagen dat er een toernooi wordt gehouden, inspecteert hij nogmaals. Ook voor de parochie in Udenhout verzorgt hij sinds 2002 het onderhoud van beplanting en paden op het kerkhof, hij maakt daar deel uit van de onderhoudsploeg.

Trudi Kusters-Cammann (73), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Cammann zet zich al ruim dertig jaar geheel belangeloos in voor de oudere medemens. Van 1990 tot tot 2013 was zij vrijwilliger bij de Zonnebloem. Vanwege haar werk als gediplomeerd verpleegkundige zorgde zij voor zieke gasten. Zij was tevens lid van de activiteitenwerkgroep en organiseerde vele uitjes en feestelijke bijeenkomsten, maar ook huisbezoeken. Tien jaar lang was zij mantelzorger voor haar moeder, maar ook voor haar schoonmoeder verrichtte zij een aantal jaren mantelzorg, evenals voor een aantal ouderen in het appartementencomplex waar zij woont. Tot op heden verzorgt zij een oudere dame in Het Laar die zij twee middagen in de week bezoekt en ook nog elke zaterdag mee naar haar eigen huis neemt voor een aangename middag. Daarnaast organiseert zij aqua-fysiolessen voor 35 ouderen in hotel Van der Valk in Gilze. Zij doet hiervoor ook de administratie.

Hennie Jacobs (78), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hennie Jacobs zet zich sinds de jaren tachtig in voor onder meer een groot aantal goede doelen. Hij is al die jaren al collectant voor het Diabetesfonds, KWF Kankerbestrijding en sinds 2012 voor de Hersenstichting. Daarnaast ontplooit op eigen initiatief tal van sponsoracties om geld in te zamelen voor goede doelen. Ook zet hij zich al jaren in voor de Nadine Foundation, een stichting die is opgericht tegen zinloos geweld. Hij laat cd’s opnemen door bekende en minder bekende artiesten. De opbrengst ervan gaat naar de Foundation. In 2019 nam hij het initiatief voor een Vlinderboom in Tilburg ter nagedachtenis aan slachtoffers van zinloos geweld. Om eenzaamheid tegen te gaan startte hij rond 2000 een aantal telefooncirkels waar hij in corona-tijd ook weer zeer actief mee bezig was. Daarnaast is de heer Jacobs lid van de cliëntenraad bij de Tilburgse thuiszorgorganisatie De Wever Thuis. Voor al zijn verdiensten werd de heer Jacobs in 2015 in Tilburg uitgeroepen tot Vrijwilliger van het Jaar.

Hans Jansen (75), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf de oprichting 36 jaar geleden van de Tilburgse Watersport Vereniging is Hans Jansen hier actief als vrijwilliger technische watersportzaken. Wekelijks was hij hier zeker zo’n 20 uur per week aanwezig om leden te helpen bij het vaak specialistische onderhoud van hun boten. Jarenlang gaf hij leiding aan de onderhoudsploeg en de hijsploeg. Daarnaast was hij intensief betrokken bij de tijdelijke verhuizing in 2008 en ook weer bij de verhuizing naar de huidige definitieve locatie bij de Oude Sluis III. De heer Jansen is inmiddels nog in adviserende zin actief voor de vereniging. Daarnaast is de heer Jansen ook actief in het appartementencomplex waar hij woont. Ook hier zorgt hij voor het onderhoud en staat hij altijd klaar om medebewoners te helpen. Daarnaast zorgt hij voor de voorraad van de ontmoetingsruimte en draait hij bardiensten.

Wil de Kort (85), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wil de Kort richtte 56 jaar geleden een trimclub op. In het bos de Oude Warande begon hij drie keer per week bewegingstrainingen te geven. In de bloei van de club namen zo’n 120 mannen en 250 vrouwen deel aan de bewegingslessen. De club bestaat nu uit 30 leden, velen op hoge leeftijd. Nog steeds verzorgt de heer de Kort de lessen in de buitenlucht, op dinsdag voor dames, in het weekend twee herengroepen. Bij het 40-jarig jubileum van de trimclub ontving hij de Gouden Speld voor zijn langdurige inzet in Tilburg.

Harrie de Loos (66), Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Harrie Loos zet zich al sinds 1980 als vrijwilliger in. Hij was voorzitter van de Tilburgse basketbalvereniging BC Mates en had diverse vrijwilligersfuncties op het gebied van sport. Sinds 2011 zet hij zich in voor kwetsbare groepen in onze samenleving. Hij is als bestuurslid, coach en coördinator intensief betrokken bij het Ondernemers Akkoord Midden-Brabant, dat zich inzet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Daarnaast is hij zeer actief voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenafwijking (NAH). Hij was als vrijwilliger zowel uitvoerend als bestuurlijk actief voor Café Brein en voor de afdeling Noord-Brabant van de Vereniging Hersenletsel.nl. Sinds 2013 is hij voorzitter van de Stichting Zorgboerderij de Schelft, waar onder meer mensen met NAH een passende dagbesteding vinden. Sinds 2015 is hij bestuurlijk actief voor de Stichting Daarnah, de Stichting NAH Kracht Brabant en de Stichting Support4Life, die zich alle inzetten voor empowerment van mensen met NAH.

Gerard van der Made (64), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Anita van der Made-van den Heuvel (57), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Sinds 1993 zijn de heer en mevrouw van der Made gezamenlijk als vrijwilligers actief op een aantal terreinen. Zo zijn zij tot de dag van vandaag de kracht achter de Karen Weening speeltuin in de Kruiden-Kleurenbuurt. Zij zijn dagelijks aanwezig, zorgen voor het openen en sluiten én voor het Keetje waar versnaperingen gekocht kunnen worden. Daarnaast organiseren zij de Wandelbosmarkt op Tweede Pinksterdag. De gehele voorbereiding verzorgen zij en op de dag zelf sturen zij de 20 vrijwilligers op het terrein aan. Bij EHBO-vereniging Petrus Donders zijn zij al vele jaren lid van het Vaste Hulp Team eerstehulpverleners en voeren en voerden bestuurlijke taken uit. Sinds 2014 zijn zij bovendien als vrijwilliger actief voor de AED3West groep. Mede door hun inzet is het aantal AED’s in de wijk ’t Zand en de Reit fors gegroeid. Ook hebben zij de coördinatie van de AED-groep en het onderhoud van de systemen in handen.

Pauline Hirsch Ballin-van de Grift (72), Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Pauline Hirsch Ballin heeft zich in de afgelopen 35 jaar bestuurlijk geheel belangeloos ingezet in functies op het gebied van onderwijs, zorg, kerkelijk leven en cultuur. In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw was zij secretaris van het schoolbestuur Stichting Petrus en Paulus voor Katholiek Basisonderwijs. Van 1996 tot 2003 vervulde zij een belangrijke functie in de klachtencommissie middelbare scholen regio Tilburg van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Daarnaast heeft zij twaalf jaar lang bestuurlijk en later toezichthoudend werk verricht voor de Stichting Speciaal Onderwijs Tilburg, die nu Stichting Biezonderwijs heet. Daarnaast was zij actief als voorzitter van de Raad van Bestuur van Huize Mater Misericordiaeen in de Raad van Toezicht van het Twee Steden Ziekenhuis. Vandaag de dag is zij zowel bestuurlijk als uitvoerend actief binnen parochie De Goede Herder en binnen het bestuur van het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia.

Paul Manders (46), Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Paul Manders zet zich sinds 1998 op lokaal, regionaal en landelijk niveau in voor de Reddingsbrigade. In 1998 was hij één van de oprichters van Reddingsbrigade Tilburg ’98. Hij was bestuurslid en zorgde voor een groei in het aantal leden van 27 bij de start tot de huidige 240. Sinds de start is hij ook lid van de Technische Commissie en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het materieel. Daarnaast verzorgt hij opleidingen voor leden en niet-leden zoals brandweerlieden en toezichthouders. Sinds 1999 is hij ook examinator van de Reddingsbrigade Nederland. Sinds 2017 is hij lid van de Regionale Voorziening Reddingsbrigades. Reddingsbrigade Tilburg wordt regelmatig ingezet voor hulpverlening bij wateractiviteiten zoals roeiwedstrijden en Swim to Fight Cancer. Als lid van de Nationale Reddingsvloot heeft de brigade vorig jaar nog bijstand verleend bij het evacueren van bewoners in ondergelopen dorpen in Limburg.

Harrie Meeuwesen (70), Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Vanuit zijn voormalige werk bij de politie is Harrie Meeuwesen op een aantal gebieden als vrijwilliger actief. Sinds 1996 is hij bestuurslid en secretaris van de Stichting Sociaal Fonds Politie Nederland. Politiemedewerkers die in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op dit fonds. Sinds 2014 is hij adviseur voor de CNV Overheid en Publieke Diensten, waar hij ook in het Lokaal Overleg de persoonlijke belangenbehartiging van de leden verzorgt. Hij is daarnaast actief als CAO-onderhandelaar en vertegenwoordiger in een functiewaarderingscommissie. Sinds 2005 is Meeuwesen bestuurslid van het Tilburgs Mannenkoor La Renaissance, waar hij ook zes jaar voorzitter van was. Tenslotte zet de heer Meeuwesen zich zeer actief in voor de wijk Tilburg-Noord. Sinds 2015 is hij voorzitter van de Noordraad Heikant Quirijnstok en van de wijkraad Stokhasselt ’88. Vanuit deze functies is hij nauw betrokken bij de Pactontwikkelingen.

Ria Monsieurs-Smith (74), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Ria Monsieurs vervult sinds 2006 de functie van secretaris bij verschillende verenigingen en organisaties. Daarvoor was zij al sinds 1994 als vrijwilliger actief onder meer bij het Sint Jorisgilde, de Warandeloop en de Libertyrun Waalwijk. Als secretaris en spin in het web is zij nu al 13 jaar lang actief voor Winkeliersvereniging De Els in Waalwijk. Behalve alle administratieve werkzaamheden, houdt zij zich ook bezig met promotie-activiteiten. Ook bij het Kringbestuur van KBO Tilburg is zij secretaris en ook hier doet zij veel meer dan alleen administratieve werkzaamheden, zij bemenst de KBO-telefoon, doet de PR en onderhoudt de contacten met de verschillende afdelingsbesturen van KBO Brabant. Twee jaar geleden nam zij ook de secretariaatstaken voor de Zonnebloem Regio Tilburg op zich.

Louis van de Pas (78), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

In de afgelopen 40 jaar heeft de heer Van de Pas zich als vrijwilliger ingezet voor Tennisclub ’t Zand van Stichting Jeugdbelangen ’t Zand, waar het onderdeel van uitmaakt. Vanwege zijn grote kennis en ervaring op financieel gebied vanuit zijn werkzame leven bij een bank, heeft hij zich vooral op dit gebied ingezet. Als penningmeester en plaatsvervangend voorzitter van zowel de tennisclub als de overkoepelende Stichting verzorgt hij de financiën tot op de dag van vandaag tot in de puntjes. Als echt clubmens zette de heer Van de Pas zich echter ook in voor beheerszaken, renovaties en verbouwingen. Voor de aanleg van twee nieuwe banen in 2020 verrichtte hij nauwgezet onderzoek om dit financieel zo goed mogelijk te laten verlopen. De heer Van de Pas wil het rustiger aan gaan doen, maar zet zich nu in om de opvolging op een verantwoorde manier te laten verlopen.

Cees Peek (83), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Muziek speelt een belangrijk rol in het vrijwilligerswerk dat de heer Peek doet. Via zijn broer, die woonde op Amarant, kwam hij in 1990 in aanraking met het Bewonerskoor. Hij beschikte over de juiste muzikale kwaliteiten en heeft 25 jaar lang het koor geleid als dirigent. Sinds tien jaar is de heer Peek dirigent van zanggroep Broekhoven en al meer dan 25 jaar van het Interkerkelijk Herenkoor. Daarnaast is de heer Peek 20 jaar beheerder van de Petrus Donderskerk in onze stad. Al in eerdere jaren deed hij vrijwilligerswerk voor de Parochie. Hij was lid van het kerkbestuur en zanger in het koor Cantiqua. Ook was hij jarenlang beheerder van het parochiecentrum.

Ad van Rijen (80), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Van Rijen draagt al zo’n twintig jaar zorg voor een belangrijk stuk historisch erfgoed: namelijk smeerkussens (of oliezuigers). Dit is een onmisbaar onderdeel van oudere locomotieven en trams. Hij is de enige persoon in de Benelux die deze smeerkussens nog zelf weeft en levert aan treinmusea in binnen- en buitenland. Hij doet dat sinds 2003 in het Weverijmuseum in Geldrop. Als voormalig werknemer van de Aabe fabriek heeft hij grote kennis en ervaring van weefgetouwen, de textielindustrie en het gebruik van textiel in de spoorwegindustrie. In het Weverijmuseum houdt hij de geschiedenis hiervan levend, maar dat deed hij van 2012 tot 2015 ook als vrijwilliger bij het Erfgoed Depot in Riel. Hij gaf hier rondleidingen en verzamelde spullen om de collectie aan te vullen. In een van de videoportretten in de Verhalentafel van de Spoorzone is hij ook te beluisteren met zijn verhaal over dit stuk geschiedenis van onze stad.

Mina Sakni (71), Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Mina Sakni zet zich sinds haar komst naar Nederland in de jaren zestig geheel belangeloos in voor de ondersteuning van met name buitenlandse vrouwen. Dat deed ze in haar vorige woonplaats Eindhoven en nu al ruim 25 jaar in Tilburg. Zij gaf 26 jaar lezingen en voorlichting aan buitenlandse vrouwen bij het Centrum Buitenlandse Vrouwen. Zij zette er ook een meidengroep op om het gesprek over het leven in twee culturen op gang te brengen. Zij leverde een belangrijke bijdrage aan de emancipatie en integratie van buitenlandse vrouwen bij Stichting De Ketting, de GGD en ContourdeTwern. Haar kracht ligt in het verbinden van mensen en het in gesprek blijven over geloofsovertuigingen, cultuurverschillen en conflicten binnen families. Voor Stichting Kompaan was zij 16 jaar bemiddelaar in de pleegzorg en speelde een essentiële rol bij het opzetten van moslimpleegzorg. Zelf nam zij meerdere malen pleegkinderen op in haar gezin. Sinds 1990 bezoekt zij op eigen initiatief zieke mensen thuis of in het ziekenhuis. Sinds 2000 is zij ook actief bij de Moskee el Feth waar zij lezingen gaf aan vrouwen, dodenwassingen deed en altijd beschikbaar was voor anderen.

Jan-Pieter Schilderinck (64), Tilburg

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jan-Pieter Schilderinck zet zich sinds 1985 op bestuurlijk niveau in voor de Judosport. Dat doet hij niet alleen op regionaal, maar ook op landelijk en Europees niveau. Vanuit zijn werk als economieleraar had zijn vrijwilligerswerk vaak een financiële insteek. Hij was jaren penningmeester en twee jaar voorzitter van het district Zuid Nederland van de Judobond Nederland. Van 1996 tot 2011 was hij penningmeester van de Judobond Nederland. Op Europees niveau was hij acht jaar lid van de financiële commissie van de Europese Judo Unie en van 1998 tot 20110 was hij vertegenwoordiger van de Judo Bond Nederland in Europa en wereldwijd. Sinds tien jaar is hij voorzitter van de Bondsraad van de Judo Bond district Zuid Nederland, hij is tevens voorzitter van de reglementscommissie en sinds 2020 maakt hij deel uit van de projectgroep Bestuurlijke vernieuwing die zich richt op de toekomstbestendigheid van de bond. In 1997 werd hij door de Judobond benoemd tot Bondsridder met Gouden Ereteken en in 2011 werd hij Lid van Verdienste.

Gerard Stevelink (60), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Naast zijn betaalde werk als parochie coördinator en pastoraal werker bij de Rooms Katholieke Zalige Peerke Donders in Tilburg, is Gerard Stevelink hier sinds 2000 een aanzienlijk aantal uren als vrijwilliger actief. Zo is hij ruim twintig jaar basisleider en organisator van het Seniorenpastoraat, verbonden aan de parochie. Hij organiseert hier bijeenkomsten voor ouderen. Hij is ook sinds 2000 penningmeester en hulpverlener bij de werkgroep De Samaritaan die opvang biedt aan mensen in moeilijkheden. Daarnaast is hij ook actief voor de koren Switch en Cantiqua en sinds 2017 vrijwilliger bij eetcafé ‘Thuis bij Peerke’ dat ook aan de parochie is verbonden. Naast dit vrijwilligerswerk binnen de parochie is hij sinds 2007 mede-organisator van activiteiten van Onderling Sterk Midden-Brabant dat zich inzet voor mensen met een verstandelijke beperking. Verder is hij actief voor de Stichting Levensvormend Jongerenwerk Tilburg de Mandala en voor de Zonnebloem.

Hetty de Wilde-van Dijk (74), Tilburg

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Hetty de Wilde zet zich sinds 2013 in voor de kwetsbare medemens. Dat deed zij zeventien jaar lang bij crisisopvang Sterk Huis in Goirle en zijn voorgangers. De laatste jaren heeft zij een grote inzet geleverd voor het sociale winkeltje bij Sterk Huis. Zij zet zich al 17 jaar lang in voor de Stichting Broodnodig, in praktische zin bij het uitdelen van het brood maar ook voert zij gesprekken met gasten en denkt zij mee met het bestuur. Sinds 2006 is zij in Tilburg-Noord, waar zij woont, betrokken bij de wijkraden Noordraad Heikant-Quirijnstok en Stokhasselt. Zij zit in het bestuur en maakt deel uit de werkgroep Woonomgeving waar zij zich bezig houdt met Verkeer en met het Sociale Domein. Ook zette zij zich intensief in voor de vernieuwing van het Wagnerplein en omgeving. Bij de wijkraad Stokhasselt ondersteunt zij tal van activiteiten en stond zij aan de wieg van de ruilwinkel in wijkcentrum de Ypelaer.

Volledig scherm Esther Ketelaars-Van Gameren. © Gemeente Tilburg Esther Ketelaars-van Gameren (51), Udenhout

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Esther Ketelaars zet zich sinds 2001 wekelijks vrijwillig in bij zorginstelling ’s Heeren Loo in Geldermalsen. In dit huis wonen een broer en zus van mevrouw Ketelaars .Zij heeft een wandelclub opgericht waardoor cliënten van alle locaties elke woensdagavond kunnen gaan wandelen. Mevrouw Ketelaars heeft de coördinatie over de wandelclub en verzorgt de wekelijkse planning voor de circa vijftig begeleidende vrijwilligers. Daarnaast zorgt zij voor de organisatie van deelname aan (een deel) van de wandelvierdaagse in Geldermalsen door cliënten van ’s Heeren Loo. Daarnaast is zij lid van de Regioraad van de instelling en vertegenwoordigt hierin de belangen van de cliënten. Naast haar vrijwilligerswerk voor ’s Heeren Loo is zij al 25 jaar mantelzorger voor haar broer en zus. Zij is hun curator, neemt de verzorging op zich als zij een weekend naar hun ouders thuis gaan, gaat mee naar zorgbesprekingen en neemt hen jaarlijks mee op vakantie. In haar werk als verpleegkundige bij het Jeroen Boschziekenhuis neemt zij ook regelmatig vrijwillige taken op zich. Zo kwam er door haar inzet een DOT (Dienst Ondersteunende Zaken)-Team op de spoedeisende hulp waardoor net dat stukje extra aandacht aan patiënten en hun naasten kan worden gegeven. Daarnaast verzamelt zij materialen op de spoedeisende hulp die over datum zijn om op te sturen naar gebieden over de gehele wereld waar ze goed gebruikt kunnen worden.

Volledig scherm Jan van der Meijs. © Gemeente Tilburg Jan van der Meijs (80), Berkel-Enschot

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Jan van der Meijs is sinds 1959 als vrijwilliger actief in de sport. Van 1959 tot 1979 was hij trainer en coach bij hockeyclub Were Di in Tilburg. Van 1981 tot 2020 was hij vrijwilliger bij Handbalvereniging White Demons in Berkel-Enschot. Hij had daar diverse taken, dertig jaar lang was hij trainer, coach en lid van de technische commissie. Sinds 2004 hield hij zich bezig met fondsenwerving en het werven van jeugdleden. Hij was initiator van de eerste trainingsweekenden en blies in 2011 de Grote Club Actie nieuw leven in. Vanwege zijn leeftijd (decorandus is 80 jaar) en de situatie rondom corona is hij in 2020 gestopt met zijn vrijwilligerswerk voor de White Demons. In het verleden heeft de heer Van der Meijs tussen 1979 en 2014 zo’n 40 carnavalsliedjes geschreven voor het Tilburgse Blèrconcours. Daarnaast was hij ruim zeventien jaar, tot maart 2021 bewindvoerder van zijn twee zussen.