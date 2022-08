Liquidaties zijn zeldzaam in Tilburg, maar vuurwapengeweld is dat zeker niet

Met meerdere schoten werd Toon Damen Jr. in de nacht van maandag op dinsdag voor zijn woning om het leven gebracht. Getuigen zagen hoe twee in het zwart geklede personen zich vervolgens uit de voeten maken. Werd Damen het slachtoffer van een afrekening in het criminele circuit? Een politiewoordvoerder vond het gisteren nog veel te vroeg om daar iets over te kunnen zeggen. Het onderzoek is nog in volle gang, maar veel wijst op een liquidatie.