LIVE | Amateurvoetbal gaat weer verder, volg hier de verrichtingen van jouw favoriete club

Nooit meer paniek om een lege telefoon, dankzij het uit China ‘gejatte’ idee van Tacco

TILBURG – Ben je net in de sportschool of het café en geeft je telefoon de geest. Ondernemer Tacco Marijnen veroverde met zijn oplossing voor de ‘bijna-leegpaniek’ de Randstad, nu is zijn thuisstad Tilburg aan de beurt. Van universiteit en poppodium 013 tot café Bakker. ,,Een paar honderd locaties.”