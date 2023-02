LIVE | Ongewijzigd Willem II wil het goede gevoel vasthouden tegen hoogvlieger FC Eindhoven

Man vermoordt vrouw en twee jonge kinderen in Pelt, net over de grens bij Eindhoven

In een appartement in het Belgische Pelt heeft een man zondagavond een vrouw en haar twee kinderen gedood, waarna hij op de vlucht is geslagen. De dader werd later op de avond dood teruggevonden, zo bevestigt het Openbaar Ministerie (OM). Het dorp ligt vlak over de grens bij Valkenswaard en Eindhoven.

