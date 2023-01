LIVE | Willem II blijft de aanval zoeken na razendsnelle 1-0 tegen Roda JC

Robbemond over contract tot 2024: ‘Als je mij de juiste keuze vindt, dan moet je dat vertrouwen ook uitspreken’

Het was altijd zijn ambitie om vroeg of laat weer als hoofdtrainer aan de slag te gaan, daar heeft Reinier Robbemond (50) nooit een geheim van gemaakt. Nu is het zover: de ex-assistent is tot medio 2024 de eindverantwoordelijke bij Willem II.

5 januari