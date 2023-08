LIVE | Willem II moet verdiende gelijkmaker slikken in Eindhoven

Drugskoe­rier probeert via een weiland aan de politie te ontsnappen in Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Een automobilist sloeg donderdagavond in Kaatsheuvel op de vlucht toen de politie hem een stopteken gaf voor een controle. Hij stopte later zijn auto om een weiland in te rennen. Al snel bleek waarom. Hij had meer dan honderd zakjes harddrugs bij zich.