LIVE | Willem II - NAC tijdelijk gestaakt na tweede treffer van de Bredanaars

Wie zoet is krijgt lekkers: pepernoten­win­kel Peppernuts is terug in Tilburg en dit is waar

De bladeren aan de bomen zijn nog hartstikke groen en de zomervakantie is nog maar net voorbij. Toch is het zover: de eerste pepernoten – of eigenlijk kruidnoten – liggen in de schappen bij de supermarkt. Ook stap je vanaf 1 september binnen bij pop-uppepernotenwinkel Peppernuts.