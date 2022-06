Lout Molkenboer zet zich in voor de Keniaanse bevolking: ‘De mensen zijn dankbaar, dat geeft kracht om dit te doen’

Spoorpark, spijt en haren op mijn hoofd

Je zal maar evenementenbordenbeplakker zijn. En opdracht krijgen om wegwijzers te maken voor een nieuw evenement. In een nieuw park. Waar je nog nooit van gehoord hebt. Wat op zich logisch is voor iemand van buiten de stad. Je hebt een ouwe kaart voor je, kan dat hele Spoorpark niet vinden en kiest dan maar een naam die er in jouw beleving het dichtst bij komt. En dus stonden er vorig weekend enkele tientallen gele borden in Tilburg, die verwezen naar het festival ‘Spoordonk Live.’ Wat na een paar dagen keurig is gecorrigeerd.

18 juni