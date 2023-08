Lucas Woudenberg verlaat Willem II voor een avontuur in Frankrijk

Overval op To­tal-tankstati­on in Tilburg blijkt diefstal van chocolade­re­pen te zijn

TILBURG - Twee dieven hebben vrijdagochtend chocoladerepen gestolen bij een benzinepomp van Total aan de Ringbaan West in Tilburg. De politie meldde vrijdagochtend rond 06.30 uur dat er een overval was op het tankstation. Later bleek het om een diefstal van chocoladerepen te gaan.