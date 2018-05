‘Luchtballonnen maken noodlanding in woonwijk en voetbalveld’

Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de regionale omroep steeg een luchtballon in Gilze-Rijen op maar bleef die vervolgens lang boven Tilburg hangen. Omwonenden zagen hoe de Duitse ballonvaarder het vaartuig op een veldje van 5 bij 5 meter liet landen. ,,Hij heeft goed ingeparkeerd”, aldus één van de inzittenden tegen Omroep Brabant.



Een paar minuten later maakte een andere luchtballon een noodlanding in Vlijmen, enkele tientallen kilometers noordelijk. Op een filmpje van een omstander is te zien hoe de ballon midden in een voetbalveld terecht kwam waar werd getraind. Het is niet duidelijk waarom de ballonnen op deze onverwachtse plekken moesten landen.