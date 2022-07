Maanden wegwerkzaamheden voor de deur nekt supermarkt: ‘Hier was niet tegen op te boksen’

,,Nee, ik ben helemaal futloos”, is het sombere antwoord van Mustafa Cifci op de vraag of ‘ie nu een supermarkt ergens anders wil beginnen. Of in een stad met minder wegwerkzaamheden. ,,Ik heb hier vijftien jaar naartoe gewerkt, om voor mezelf iets te beginnen.”



Op 1 februari kregen hij en zijn vennoot Rifat de sleutel van het pand aan de Lange Nieuwstraat, vorig week werd die weer ingeleverd. Tegen het verbouwingsgeweld is niet op te boksen, zegt de ondernemer. De super was in maart net een week open toen er grote, gele pijpen voor de deur kwamen te liggen. Vervolgens ging het wegdek open en dicht en kwamen die pijpen wéér voor de deur te liggen. ,,En we begonnen met zoveel plezier.”