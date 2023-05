Maar dat was niet de afspraak! Ondernemers ontgoocheld over afsluiten cityring, Korvel is woedend

Raad wil onderne­mers WaterProef en omwonenden toch weer om tafel krijgen

TILBURG - De initiatiefnemers van WaterProef en de klankbordgroep van omwonenden moeten opnieuw met elkaar om tafel om tot duidelijke afspraken te komen. Dat wil de Tilburgse gemeenteraad. De vraag is of er bereidheid is tot compromis.