Man (25) gooit in Tilburg bierfles tegen hoofd, politie gebruikt stroomstootwapen bij aanhouding

Zonder bekentenis was stiefvader vrijgespro­ken van verkrach­ting

BREDA\TILBURG – Een 35-jarige Tilburger heeft dinsdag van de rechtbank in Breda twee jaar cel gekregen omdat hij in de eerste helft van vorig jaar zijn 10-jarige stiefdochter meermalen heeft misbruikt en verkracht. Een half jaar van de straf is voorwaardelijk. ,,Hij heeft misbruik gemaakt van haar vertrouwen in hem als stiefvader, die zij zelfs als haar vader zag.’’

1 juni