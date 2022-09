Man (29) lag zwaargewond in struiken langs de Goirkekanaaldijk, mogelijk slachtoffer van misdrijf

TILBURG - Een 29-jarige man lag in de nacht van woensdag op donderdag zwaargewond in de struiken langs de Goirkekanaaldijk in Tilburg. Nadat de hulpdiensten hem vonden, werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Daar werd de man direct geopereerd aan zijn verwondingen. Volgens de politie is er mogelijk sprake van een misdrijf.