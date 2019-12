Man (32) betaalt onbekenden om vieze luiers te dumpen in natuurgebieden

Een 32-jarige Tilburger heeft een plaatsgenoot betaald om voor hem gebruikte luiers te dumpen in natuurgebieden. Hij is gisteren aangehouden door de politie en draait op voor de kosten om het afval te laten opruimen in De Moerenburg in Tilburg en aan de Pijnendijk in Moergestel.