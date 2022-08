Man berooft vrouw van sieraden op straat in Tilburg

OM: arrestant Tilburg overleed in cel aan cocaïnever­gif­ti­ging

TILBURG - Een 47-jarige man die op 13 januari bezweek in een politiecel in Tilburg, is overleden als gevolg van een cocaïnevergiftiging. Dat zegt het Openbaar Ministerie donderdag na onderzoek door de Rijksrecherche. Er is niets gebleken van enig strafbaar feit door politiemensen.

28 juli