Man die Tilburgse (17) in prostitutie lokte vindt dat hij niet over de schreef ging

De zaak kwam aan het lopen toen het Tilburgse meisje in januari 2020 vermist raakte. Ze werd door de Goirlese jeugdzorginstelling waar ze woonde als vermist opgegeven. Er was toen al meteen een vermoeden dat het tienermeisje in de prostitutie zat. Op haar rekening werd namelijk veel geld gestort. Vervolgens kwam na een paar dagen het bericht dat ze in een hotel in Tilburg zou zitten. Dat bleek te kloppen.