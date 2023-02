Man gewond bij steekincident in Tilburg

Burgemees­ters­ka­mer huren? Voormalige VGZ-toren (à 12.000 vierkante meter) leeg na vertrek gemeente

TILBURG - De burgemeesterskamer, vergaderzalen van het college en de raad plus de plek waar je een paspoort of rijbewijs af kon halen: het gaat allemaal in de verhuur. De voormalige VGZ-toren aan de Spoorlaan in Tilburg wordt na het vertrek van de gemeente helemaal opgekalefaterd en zoekt nieuwe huurders.