Man gooit explosief naar coffeeshop Caza in Tilburg

Blessure, bibbers en bloemen voor Bever: ‘In de kampioens­wed­strijd ga ik echt niet opgeven’

Doelstellingen in de sport: ze kunnen motiveren of als een molensteen om de nek van spelers hangen. Bij Bever, de badmintonclub uit Rijen, was het doel voor dit seizoen helder: niet degraderen. Dat lukte en hoe. Het team werd afgelopen weekend kampioen, al maakten de zenuwen er nog wel een spannende en zwaarbevochten wedstrijd van tegen de hekkensluiter.