Man met graafmachine rijdt in op politie in Tilburg, waarschuwingsschoten gelost

,,‘Open maken, open maken’, dat schreeuwde die man naar mij.” Frank Tuerlings is er flink van geschrokken. Hij parkeerde zijn auto bij manege Hooijen aan de Broekstraat om zijn paardje te bezoeken, was daar aan het wachten toen er een ‘verwarde man’ aan kwam lopen en tegen hem begon te roepen. ,,Ik had hem nog nooit gezien." Tuerlings vergrendelde de deuren waarop de man een melkbus pakte en daarmee twee ramen van zijn auto insloeg.



De man liet de hevig geschrokken Tuerlings achter en trok vervolgens naar de boerderij naast de manage. ,,Capuchon op, zo’n type waar je bang van wordt, die ogen zo strak”, vertelt Harrie van Gorkum, die samen met zijn moeder in de boerderij woont. Van Gorkum had net de koeien gevoerd, ging net terug om te eten toen hij de man opmerkte. Die was in zijn loader geklommen.