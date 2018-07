Man mishandelt buren met honkbalknuppel, buren weren klappen af met tuinmeubels

Reportage Waarom het ETZ een Spoedeisen­de hulp moet sluiten: 'Hier is alleen 100 procent acute zorg goed genoeg'

21 juli TILBURG - Het lukt niet meer om in beide ziekenhuizen in Tilburg een volwaardige afdeling Spoedeisende Hulp te bemensen. Daarom gaat de vrije EHBO-post in het ETZ TweeSteden dicht. ,,De rek is er echt uit." Een reportage op een doordeweekse dag.