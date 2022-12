Man rent met pikhouweel naar buurman en probeert hem te wurgen: tbs met dwangverpleging

Fysiothera­peu­ten Moergestel verhuizen naar het pand waar ooit de Aldi zat

MOERGESTEL - In het pand aan de Raadhuisstraat in Moergestel, waar vele jaren Aldi was gevestigd, komt een fysiotherapeutisch centrum. Dat is een krachtenbundeling van twee praktijken die al in het dorp thuis zijn.

2 december