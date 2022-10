Man uit Diessen krijgt ontslag op staande voet omdat hij weigert hele dag webcam aan te zetten

DIESSEN - ‘Werkweigering’ kreeg een man uit Diessen te horen bij zijn ontslag op staande voet, nadat hij weigerde de hele dag zijn laptopcamera aan te zetten. De werknemer vond dat een te grote aantasting van zijn privacy. De rechter moest zich buigen over de vraag of dat terecht is.