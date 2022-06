Man verwoest politiewagen met graafmachine in Tilburg, politie lost waarschuwingsschoten

Radio maken? Bij nieuw Tilburgs radiostati­on is iedereen welkom: ‘Het gaat om de fijne, open vibe’

TILBURG - Wat doet een creatieve radiomaker als er geen plek is in de stad waar je je ei kwijt kunt? Die begint zelf een radiostation. Deze week gaat vanuit de kelder van theater De Nieuwe Vorst NARadio de lucht in. De initiatiefnemers willen ‘radio voor alle Tilburgers toegankelijk maken’.

