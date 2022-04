Man zwaargewond bij metershoge val van het dak tijdens werkzaamheden in Kaatsheuvel

Opslagtank en verpauper­de gebouwen gesneuveld, rotte kies Spoorpark wordt eindelijk opgekalefa­terd

TILBURG - De machtige opslagtank die nog in het Tilburgse Spoorpark stond is geveld, de verloederde gebouwen iets verderop eveneens. Nu kan het Van Beurdenterrein, jarenlang de rotte kies, bij het park worden getrokken. ,,Zodat het echt één geheel wordt.” Met in de hoek woontoren De Parkwachter.

15 april