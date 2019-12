Mannen die je op straat ‘lekkere tieten’ naroepen: ‘Rot toch op!’

Wat had ze tegen hem willen zeggen? Even lijkt Lieke Lorea Gaminde (25) zich in te houden. Dan fel: ,,Nee, ik wil jouw stikkie niet likken, al was ‘ie van goud, dan nog niet. En daarna had ik hem graag bij zijn kop en kont gepakt en terug naar zijn ouders gebracht. Rot toch op, het is zo respectloos.” Maar, benadrukt ze ook: ,,Gelukkig gaat het merendeel van de mannen wel respectvol met ons om.”



Dertien jaar oud was ze, op weg van school naar huis toen ze voor het eerst met seksuele straatintimidatie te maken kreeg. ,,Een jongen riep naar mij of ik zijn stikkie wilde likken voor vijf euro. Zijn vrienden stonden erbij te lachen. Ik voelde me vernederd, was boos en overdonderd maar kon niet reageren. Ik ben snel doorgelopen. Inmiddels ben ik 25 jaar maar dat gevoel herken ik nog steeds. Het is zo frustrerend, je staat machteloos. Het liefst verkoop je die mannen een klap maar die is nooit zo hard als de klap die hij jou terug kan geven.”