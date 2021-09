Mannen die om het leven kwamen bij ongeluk in Spanje kwamen uit Tilburg en omgeving

TILBURG - De drie mannen die donderdag om het leven kwamen bij een verkeersongeval in Spanje, woonden in Tilburg en omgeving. De slachtoffers, van 20 en 19 jaar oud, maakten deel uit van de Tilburgse gemeenschap Moslim Empowerment Tilburg.

In de Spaanse regio Baskenland vond donderdag een verkeersongeluk plaats met een vrachtwagen en de auto waar de drie mannen in zaten. Het ongeluk gebeurde rond 10.00 uur op de snelweg ter hoogte van de gemeente Soraluze. Twee slachtoffers overleden ter plekke, de derde werd naar een ziekenhuis in San Sebastián gebracht, waar hij later bezweek aan zijn verwondingen.

Tragische wijze

Moslim Empowerment Tilburg liet via sociale media weten op de hoogte te zijn van het verlies: ‘Met grote verslagenheid horen we zojuist dat drie jonge broeders die onderdeel zijn van onze gemeenschap in Tilburg het leven hebben gelaten op een tragische wijze. Moge Allah hun zondes vergeven, de goede daden rijkelijk belonen, hun graf verruimen en hun het Paradijs doen binnentreden.’

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat twee van de slachtoffers in Tilburg woonden. Een van hen woonde in een van de omliggende dorpen. Hoe het noodlottige ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is volgens de Spaanse politie nog niet duidelijk.