Meer dan helft jongeren heeft psychische klachten, een op de vijf is een zware drinker

Vlak voor het pensioen van juf Thea bleef het tafeltje van Dent (4) ineens leeg

BAARLE-NASSAU – Op een basisschool en een middelbare school in Raamsdonksveer blijven een tafeltje leeg nadat een heel gezin op de A59 verongelukte. Hoe ga je als school om met een plotseling overlijden van een kind? Een jaar geleden gebeurde dat ook in Baarle-Nassau. Dit is het verhaal van juf Thea en van Dent, die vier jaar oud werd.