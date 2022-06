Meer dan honderd fietsers door de Duinen: evenement The Longest Day dit jaar uitgebreider dan ooit

UDENHOUT - Wat begon als een wild idee tijdens een borrel, is inmiddels een serieus sportevenement geworden. Zaterdag 18 juni is in Udenhout de negende editie van The Longest Day om geld op te halen voor het goede doel. Met dit jaar extra tochten, niet langer alleen voor mountainbikers.

In deze editie is er niet alleen een sportieve uitdaging voor mountainbikers, ook gravelriders en wielrenners komen aan hun trekken. Dat is nieuw, vertelt Ron Kabalt namens de organisatie. ,,We begonnen in 2013 als een mountainbike-evenement. Het idee was toen om op één dag tien keer de mountainbikeroute van 25 kilometer in de Loonse en Drunense Duinen te rijden.”

En dat idee kwam voort uit een zoektocht naar sponsorgelden om mee te kunnen doen aan Duchenne Heroes, een mountainbike-meerdaagse waarbij deelnemers geld bijeen brengen voor bestrijding van de spierziekte Duchenne. ,,Elk jaar gingen we met een groep vrienden bij bedrijven, familie en vrienden langs om sponsorgeld op te halen. Om dat op een andere manier te doen, bedachten we tijdens een borrel om het sponsorbedrag bijeen te laten brengen door wat te organiseren. Dat werd The Longest Day.”

Ook voor gravelbike en racefiets

In het begin was er nog de ‘verplichting’ om tien rondes te rijden, maar dat sprak niet veel mensen aan. Daarom werd deelnemen belangrijker dan het aantal rondjes. Toch trok ook dat niet veel meer deelnemers. ,,Vorig jaar hadden we vanwege corona een soort do it yourself pakket met routes en allerlei extra’s. Dat was een succes dat we dit jaar doortrekken met twee routes voor de gravelbike en twee routes voor de racefiets.”

En dat lijkt te werken, aldus Kabalt. ,,We hebben nu zo’n 125 inschrijvingen en hopen op uiteindelijk circa 250 deelnemers. En dat is fors meer dan de ongeveer 80 die in vorige edities mee deden.” Zij krijgen een compleet verzorgde dag voorgeschoteld, inclusief sportdrank onderweg, lunch en afsluitende barbecue.

Quote De Loonse en Drunense Duinen zijn pas vanaf zonsopgang toeganke­lijk. Ron Kabalt

Wat wel bleef, is dat bij alle tochten vanaf zonsopgang gestart kan worden vanaf de parkeerplaats bij de Rustende Jager. Een overblijfsel van de eerdere edities aldus Kabalt. ,,De Loonse en Drunense Duinen zijn pas vanaf zonsopgang toegankelijk. Bovendien had je dat vroege starten wel nodig om tien rondes te rijden. En omdat er nog steeds rijders zijn die tien keer de duinen rond willen gaan, hebben we dat er in gehouden.”

En inmiddels kunnen de ATB’ers ook ‘legaal’ hun rondes rijden. ,,We hebben dit jaar voor het eerst een vergunning van Natuurmonumenten. Andere jaren hebben we hen ook steeds benaderd, maar hoorden we niets terug. Ook niet tijdens of na het evenement. Maar dit jaar was er een prima samenwerking en dragen ze ons een warm hart toe. En ik denk dat we dat ook verdienen, zeker omdat we ons inzetten voor het goede doel.”